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Сериал "Слуга народа" - не политтехнология - АП

Комментариев: 5
Создатели сериала заверили, что понятия не имели, что шоумен пойдет в президенты.
Сериал с Зеленский не снимался как политтехнология. заверяют в АП
Сериал с Зеленский не снимался как политтехнология. заверяют в АП
УНИАН

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Замлавы АП и один из сценаристов сериала “Слуга народа“ Юрий Костюк уверяет, что фильм не создавался как политтехнология. Об этом сообщает Громадське.

“С точки зрения политтехнологий...мы никогда не закладывали туда (в сериал “Слуга народа“ - ред.) политтехнологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом“, - заверил он.

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Сериал делался не для этого. Это полностью я могу вас заверить“, - подчеркнул Костюк. В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

“Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли. Конечно, сыграл ... Это способ донести до людей свое видение государства“, - отметил он. 

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“Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не о решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре“, - пояснил Костюк.

“Это о ментальных ценностях: о дружбе, о порядочности и честность людей, которые, возможно, во многих вещах не разбираются ... но, по крайней мере, они честные и при них есть шанс, что что-то изменится“, - считает он. 

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“У них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом“, - заверил замглавы АП. 

Напомним, ранее сообщалось, что РФ заблокировали сериал “Слуга народа“ с Владимиром Зеленским.

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Теги: Зеленский, АП, Слуга народа. сериал, Костюк
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    14.06.2019, 13:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
На фото - фюрер?
Ruspidor    14.06.2019, 13:05
Оценка:  -1
Ruspidor
Потрох нарушил конституцию! КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ.Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Именно эта комиссия утвердила РОТЕРДАМ+!
PINKIPAU    14.06.2019, 13:01
Оценка:  -1
PINKIPAU
Ну-ну.
PINKIPAU    14.06.2019, 13:04
Оценка:  -1
PINKIPAU
Слава Богу, не смотрел(((((. Всегда напрягали глупые и не смешные шутки Квартала, а юмор ниже пояса был просто удручающим, даже Маша Распутина (ватница, но поставила хамов на свое место)))) послала их нахнер((((.
Ruspidor    14.06.2019, 13:06
Оценка:  -1
Ruspidor
Я тоже не смотрел. И если честно, то юмор 95 квартала считаю низкосортным - это просто бизнес... Но терпеть такое ворье как было просто нет сил!
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