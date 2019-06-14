Сериал "Слуга народа" - не политтехнология - АП

Создатели сериала заверили, что понятия не имели, что шоумен пойдет в президенты.

Сериал с Зеленский не снимался как политтехнология. заверяют в АП УНИАН

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Замлавы АП и один из сценаристов сериала “Слуга народа“ Юрий Костюк уверяет, что фильм не создавался как политтехнология. Об этом сообщает Громадське.

“С точки зрения политтехнологий...мы никогда не закладывали туда (в сериал “Слуга народа“ - ред.) политтехнологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом“, - заверил он.

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Сериал делался не для этого. Это полностью я могу вас заверить“, - подчеркнул Костюк. В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

“Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли. Конечно, сыграл ... Это способ донести до людей свое видение государства“, - отметил он.

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“Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не о решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре“, - пояснил Костюк.

“Это о ментальных ценностях: о дружбе, о порядочности и честность людей, которые, возможно, во многих вещах не разбираются ... но, по крайней мере, они честные и при них есть шанс, что что-то изменится“, - считает он.

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“У них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом“, - заверил замглавы АП.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ заблокировали сериал “Слуга народа“ с Владимиром Зеленским.