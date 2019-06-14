Парубий предоставил КСУ подтверждение наличия коалиции на момент роспуска парламента

После выхода “Народного фронта“ в коалиции осталось более 226 человек.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд Украины список депутатов, которые входили в коалицию на момент выхода из нее “Народного Фронта“.

Об этом Парубий рассказал в эфире “ЭспрессоTV“.

Читай также: КСУ поможет сорвать роспуск парламента

Он указал, что передал в суд несколько важных документов, среди которых и список депутатов, которые входили в коалицию.

Парубий говорит, что в документе указана информация о том, что на момент создания коалиция насчитывала 302 нардепа, а после выхода “Народного фронта“ в ней осталось более 226 человек.

Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции “Народного фронта“, коалиция существовала, - подчеркнул Парубий.

Читай также: "Рада как "мегамаркет": У Зеленского думают о двухпалатном парламенте

По словам спикера, коалиция состояла не только из фракции “Народный фронт“, но и из внефракционных депутатов.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.