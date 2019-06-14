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Парубий предоставил КСУ подтверждение наличия коалиции на момент роспуска парламента

Комментариев: 2
После выхода “Народного фронта“ в коалиции осталось более 226 человек.
Парубий передал документы в суд
Парубий передал документы в суд
скриншот из видео

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд Украины список депутатов, которые входили в коалицию на момент выхода из нее “Народного Фронта“.

Об этом Парубий рассказал в эфире “ЭспрессоTV“.

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Он указал, что передал в суд несколько важных документов, среди которых и список депутатов, которые входили в коалицию.

Парубий говорит, что в документе указана информация о том, что на момент создания коалиция насчитывала 302 нардепа, а после выхода “Народного фронта“ в ней осталось более 226 человек.

Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции “Народного фронта“, коалиция существовала, - подчеркнул Парубий.

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По словам спикера, коалиция состояла не только из фракции “Народный фронт“, но и из внефракционных депутатов. 

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. 

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Теги: парубий, роспуск, выборы, депутаты, коалиция, КСУ
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Комментариев (2)
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Ruspidor    14.06.2019, 13:13
Оценка:  -1
Ruspidor
Нет, не предоставил! Он не предоставил список калолиции, как того требовал Суд! Он предоставил заявления о выходе и сказал считать самим сколько осталось, мол у него нет возможности отслеживать кто в калолиции остался! А где гарантия, что он предоставил все заявления?! Где список калолиции, гнидa!?
Ruspidor    14.06.2019, 13:28
Оценка:  0
Ruspidor
Список он прячет по простой причине - есть люди в списке, которые его опровергнут! И тогда получится, что парублий предоставил фальшивые доказательства в суд, а это криминал!
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