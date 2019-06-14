Гройсман сознался, почему не пошел на выборы с Порошенко

Премьер заявил, что между ними есть разногласия.

Читай также: Гройсман предложил уменьшить число депутатов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что не примкнул к команде бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за существенных разногласий. Об этом политик рассказал в эфире программы “Право на владу” на 1+1.

По словам Гройсмана, он разочарован тем, насколько неудачным оказалось президентство Порошенко. Разногласия между ними появились давно, но Гройсман публично не говорил о них, поскольку это могло навредить государству.

Разногласия очень простые: мы разные. Если бы мы были похожи, то я бы пошел в объединенной команде президента (бывшего, - ред.). Я считаю, что за те пять лет было сделано не достаточно для того, чтобы Украина состоялась, - отметил премьер.

Более того, Гройсман посочувствовал нынешним соратникам президента.

Мне очень жаль, вы сейчас на пути абсолютно реальной ширмы - ширмы той неэффективности, от которой вы можете пострадать, - добавил Гройсман.

Читай также: Гройсман поручил закупать уголь у шахтеров Львовщины

Напомним, Гройсман будет претендовать на пост премьера в случае прохождения в ВР. Глава правительства после парламентских выборов намерен вновь занять пост премьер-министра.