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Гройсман сознался, почему не пошел на выборы с Порошенко

Комментариев: 2
Премьер заявил, что между ними есть разногласия.
Гройсман рассказал о разногласиях с Порошенко
Гройсман рассказал о разногласиях с Порошенко
facebook.com/volodymyrgroysman

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что не примкнул к команде бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за существенных разногласий. Об этом политик рассказал в эфире программы “Право на владу” на 1+1.

По словам Гройсмана, он разочарован тем, насколько неудачным оказалось президентство Порошенко. Разногласия между ними появились давно, но Гройсман публично не говорил о них, поскольку это могло навредить государству.

Разногласия очень простые: мы разные. Если бы мы были похожи, то я бы пошел в объединенной команде президента (бывшего, -  ред.). Я считаю, что за те пять лет было сделано не достаточно для того, чтобы Украина состоялась, - отметил премьер.

Более того, Гройсман посочувствовал нынешним соратникам президента.

Мне очень жаль, вы сейчас на пути абсолютно реальной ширмы - ширмы той неэффективности, от которой вы можете пострадать, - добавил Гройсман.

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Напомним, Гройсман будет претендовать на пост премьера в случае прохождения в ВР. Глава правительства после парламентских выборов намерен вновь занять пост премьер-министра.

 

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Теги: Гройсман, премьер, Порошенко, заявление
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Комментариев (2)
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sugar99    14.06.2019, 13:45
Оценка:  0
sugar99
эти даже на страшном суде не сознаются
Ruspidor    14.06.2019, 13:15
Оценка:  0
Ruspidor
Потрох нарушил конституцию! КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ.Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Именно эта комиссия утвердила РОТЕРДАМ+!
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