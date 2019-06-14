Не стоит надеяться на Зеленского на велосипеде - Костюк

В ближайшее время президент не сможет себе позволить передвижение на таком виде транспорта.

Зеленский не будет в ближайшее время пересаживаться на велосипед president.gov.ua

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По словам замглавы АП Юрия Костюка, украинцам не стоит надеяться, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале. Об этом сообщает Громадське.

“Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу“, - пояснил он.

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“Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия ... Этим мы попали в ожидания людей“, - считает Костюк.

“Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в ​​фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле, люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо“. - отметил он.

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“Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта“, - добавил Костюк.

Напомним. Юрий Костюк заверяет, что при создании сериала сценаристы не вкладывали в него политтехнологию.