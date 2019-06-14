Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не стоит надеяться на Зеленского на велосипеде - Костюк

Комментариев: 5
В ближайшее время президент не сможет себе позволить передвижение на таком виде транспорта.
Зеленский не будет в ближайшее время пересаживаться на велосипед
Зеленский не будет в ближайшее время пересаживаться на велосипед
president.gov.ua

Читай также: Нардепа Шевченко облили фекалиями из-за кандидата от “Слуги народа”

По словам замглавы АП Юрия Костюка, украинцам не стоит надеяться, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале. Об этом сообщает Громадське.

“Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу“, - пояснил он. 

Читай также: Глава штаба “Слуги народа”: Если депутатам мало денег, пусть книжки пишут

“Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия ... Этим мы попали в ожидания людей“, - считает Костюк.

“Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в ​​фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле, люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо“. - отметил он. 

Читай также: В “слуги народа“ решил податься и комик Сергей Сивохо

“Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта“, - добавил Костюк.

Напомним. Юрий Костюк заверяет, что при создании сериала сценаристы не вкладывали в него политтехнологию.

 Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Слуга народа, сериал, Зеленский, велосипед, президент, АП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Какий_и_Евкакий    14.06.2019, 13:33
Оценка:  +1
Какий_и_Евкакий
А как на счёт роли волшебника в голубом вертолёте?
Брюква_и_Клюква    14.06.2019, 13:27
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Нельзя так строго судить товарища Владимира! Он заботится о своих сотрудниках! Ведь по протоколу с ним должен ездить товарищ Стефанчук, но в силу известных причин этот товарищ не может ездить на велосипеде!
Huper!    14.06.2019, 13:17
Оценка:  +4
Huper!
Другими словами назвал тупыми тех кто голосовал из за сериала)))
PINKIPAU    14.06.2019, 13:12
Оценка:  +2
PINKIPAU
А я вот верил))))). Надеялся, как и миллионы граждан Украины на простого парня из народа... И шо, получается, нас кинули ?)))))).
PINKIPAU    14.06.2019, 13:15
Оценка:  +2
PINKIPAU
Ну, на худой конец, на самокате ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь