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Меркель готовится встретить Зеленского с воинскими почестями

Комментариев: 1
После этого лидеры двух государств обсудят отношения между Украиной и Германией и Минский процесс за обедом.
Меркель готовится к визиту Зеленского в Берлин
Меркель готовится к визиту Зеленского в Берлин
EPA/UPG

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретит президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями. Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.

После этого стороны проведут переговоры за рабочим обедом, добавила она. “18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12.30 (по Берлину) встретит нового президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями“, - сказала Деммер.

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В ходе рабочего обеда стороны обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное. 

Будет ли затронута тема “Северного Потока 2“, Деммер не знает, но она напомнила о позиции Берлина о том, что Украина должна оставаться транзитной страной.

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После переговоров, в 13.45 по Берлину, предусмотрена пресс-конференция двух лидеров государств.

Напомним, ранее СМИ писали, что декларация по итогам саммита ЕС по РФ и Украине будет зависеть от результатов визита Владимира Зеленского в Берлин и Париж. 

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Теги: Меркель, Зеленский, визит, Германия, Франция
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    14.06.2019, 13:46
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Даже Путлера с воинскими почестями не встречали.Уважают и любят европейскую Украину.
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