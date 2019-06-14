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“Мне вас жаль”: Вакарчук эмоционально обратился к кандидату от “ЕС”

Комментариев: 5
Вакарчук выступил с эмоциональной речью к кандидату от партии Порошенко.
Вакарчук поставил на место Федину
Вакарчук поставил на место Федину
скриншот из видео

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Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук эмоционально обратился к Софие Федине, которая представляет партию “Европейская Солидарность” Петра Порошенко. Эмоциональный спич Вакарчук представил в эфире программы “Право на владу”.

Вакарчук отметил, что ему очень приятно слушать все вещи, которые озвучивает Федина. Он признался, что вдохновлен идеями политика и гордится, что в украинской политике есть такие умные люди.

Но мне вас немного жаль, потому что, если бы вы знали в какую компанию заходите, то вам бы было сейчас не до смеха, - отметил Вакарчук.

Он заявил, что он и его политсила также разделяют идею вступления в ЕС и НАТО, также за то, чтоб украинцы почувствовали улучшение уровня жизни в стране.

5 лет предыдущая власть обещала нам, что мы двигаемся в Европу. На словах мы двигались в Европу… Параллельно у нас происходили раскладывания в Укроборонпроме, странные назначения в разведке, скандалы с Насировым и так далее. Скажите, пожалуйста, это сделала преступная власть Януковича или россияне? Это сделала наша власть (во главе с Порошенко, - ред.), - подытожил Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук призвал Мураева “перестать быть хамом“. Музыкант и политик переругались в прямом эфире ток-шоу из-за риторики оппозиционера.

 

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Теги: Вакарчук, эмоции, Федина, ЕС, Голос
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Комментариев (5)
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Woodbrother    14.06.2019, 13:50
Оценка:  -1
Woodbrother
Исчо один клоун -ЗЕ два.
Peyot    14.06.2019, 14:00
Оценка:  0
Peyot
та не гони все норм пусть пресует всех)))))) Вкарчук давай жги)))))) Уж лучше этот чем та под#@$упная перхоть что сейчас типа президент!
Ruspidor    14.06.2019, 13:30
Оценка:  0
Ruspidor
Потрох нарушил конституцию! КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ.Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Именно эта комиссия утвердила РОТЕРДАМ+!
Woodbrother    14.06.2019, 13:51
Оценка:  +2
Woodbrother
В конститции ничего не сказанно, про топливно энергетический комплекс . Вообще ничего.
Peyot    14.06.2019, 14:02
Оценка:  0
Peyot
Ты зебилятко наверно не в курсе. Но Порох вообще не решал таких вопросов. А решал кабин и год назад было утверждено что Р+ заканчиваем и переходим на свободный рынок. Но тут рагулье выбрало Бениного Клоуна и он сказл нет господа мне Вротедам+ выгоден не будем отменять. Обнови методичку убогий!!!
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