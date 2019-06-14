В Киеве зафиксирована самая жарка ночь почти за сто лет

В последний раз настолько жаркая погода в Киеве была 92 года назад, утверждают метеорологи.

В последний раз температура воздуха в Киеве была такой же высокой в 1927 году. Об этом 14 июня рассказали сотрудники метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читай также: Киевлян предупредили о загрязнении воздуха

Они отмечают, что ночь 13 июня стала самой жаркой за последние 92 года. По данным метеорологов, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1°С.

Такое значение стало рекордным за почти столетний период.

“Учитывая высокий температурный фон, который на 9°С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня“, - заявили в метеорологической станции.

Ранее метеорологи зафиксировали в столице рекордные температуры в июне. Из-за аномальной жары в Киев перестали пускать крупногабаритные автотранспортные средства.

В столичном метрополитене опубликовали заметку на тему поведения гостей подземки во время жары.

Напомним, в Японии зафиксировали температурный рекорд. Нехарактерная жара в Японии наступила из-за теплых ветров и очень яркого солнечного света, которому не мешали облака.