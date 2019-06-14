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Безработица в Украине снижается несколько месяцев подряд

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За прошедший месяц в Украине количество безработных сократилось более, чем на десять тысяч.
В Украине уменьшилось число безработных
В Украине уменьшилось число безработных
depositphotos.com

В мае текущего года в Украине было официально зарегистрировано 300,9 тысяч безработных, что на 10,5 тысяч меньше, чем в апреле 2019 года (311,4 тысяч). Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила Государственная служба статистики.

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Так в мае, по данным Госстата, количество вакансий составило 96,2 тысяч (в апреле 90,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0 (в апреле - 3,0).

Отметим, на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тысяч грн. Его размер зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа.

Напомним, в мае сообщалось о сокращении количества безработных почти на 30 тысяч. А в апреле безработных стало меньше на 26 тысяч.

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Теги: безработица, безработные, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Olifir4ik    14.06.2019, 14:05
Оценка:  0
Olifir4ik
..... бурно выезжают несколько месяцев подряд.
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