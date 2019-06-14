Под Житомиром бизнесмен устроил самосожжение на сессии горсовета

Инцидент случился в Бердичеве.

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Известный предприниматель устроил самосожжение на сессии городского совета Бердичева. Появилось видео и фото с места чрезвычайного происшествия.

По предварительной информации, мужчина является известным в городе владельцем ресторанного бизнеса. Он был владельцем ресторана на бердичевском пляже. Позже мужчина передал ресторан в субаренду и начал судиться. В горисполкоме говорят, что пытались померить участников судебного процесса, но попытки не увенчались успехом.

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Местные СМИ пишут, что мужчина решился на самосожжение из-за “препятствования властями его предпринимательской деятельности”. к счастью, серьезных ожогов бизнесмен не получил. Огонь вовремя потушили, потерпевшего увезли в местную больницу.

Напомним, в Праге мужчина попытался осуществить самосожжение. Огонь погасили свидетели происшествия. Пострадавшего с 30% ожогами кожи доставили в больницу.