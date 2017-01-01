Снос бюста Жукову: в Харькове устроили протест против обысков у активистов

Монумент повалили 2 июня в ходе пикета съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова .

Читай также: Кернес обещает восстановить памятник Жукову

В Харькове под Немышлянским отделом полиции 14 июня устроили протесты против обысков у активистов по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову. Протестующие возмущены действиями правоохранителей.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на соцсети.

Полиция Харькова 13 июня устроила обыски у двух активистов – Вячеслава Дуды и Максима Зинченко по делу о сносе бюста Жукову. Другие активисты утверждают, что Зинченко не было там во время этих событий. А Дуда признается, что был, но участия в сносе памятника не принимал.

Читай также: Кернес сделал новое заявление касательно памятника Жукову

“Он (Зинченко) даже не был в том месте, где сносили Жукова. Знаем это стопроцентно, потому что это наш товарищ. К нему пришли, показали фотографии, что он там был. И, наплевав на все, каким-то обманным путем полицейские из этого райотдела вошли к нему домой. К каждому из нас могут так же прийти, показать какие-то фотографии в доказательство того, что мы якобы совершили какие-то правонарушения, и просто забрать нас по одному. Вот, почему мы здесь собрались“, – рассказал один из участников акции протеста.

Активисты считают, что вся шумиха вокруг Жукова создана для отвлечения внимания общественности от коррупции местной власти.

“Это все отвлекающий маневр. Геннадию Кернесу Жуков никогда не был и не будет нужен. Таким образом Кернес хочет отвлечь нас от того тотального воровства и коррупции, которые он устроил в Харькове. Все, что происходит с этими обысками, – это такая маленькая попытка запугать нас“, – заявил активист Дуда, у которого устроили обыски.

Как сообщалось 3 июня, активистам за разрушение бюста Жукова в Харькове грозит 5 лет тюрьмы.