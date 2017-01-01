Хакеры взломали онлайн-обменник валют и вывели 400 тыс. грн со счета киевлянина

Злоумышленники взломали онлайн-обменник и украли более 400 тысяч гривен с предпринимательского счета.

Полиция задержала хакеров, которые взломали онлайн сервис обмена валют и вывели 400 тысяч гривен со счета киевского предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Преступниками оказались двое 33-летних мужчин. Один из них из Винницы и занимается настройкой и поддержкой интернет-ресурсов.

В киберполиции говорят, что злоумышленники знали об уязвимостях онлайн-ресурса потерпевшего, поэтому и использовали его для похищения средств.

Полиция провела обыск npu.gov.ua

Мужчина заблокировали работу ресурса и ограничили доступ владельца к нему. После этого они перечислили на подконтрольные им кошельки все деньги, которые были на счете.

Второй злоумышленник все это время находился в Тернопольской области. Он провел ряд операций с различными электронными кошельками для перенаправления средств, перевел их в криптовалюту и затем обналичил.

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Киберполиция и следователями полиции Винницкой области провели у злоумышленников обыски и изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации, черновые записи и мобильные телефоны, к которым были прикреплены аккаунты платежных систем для вывода денежных средств.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 УКУ. Теперь подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье разоблачили 5 кибермошенников, укравших 9 млн гривен.

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