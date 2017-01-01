Луценко заявил о задержании экс-главы “ЦИК ДНР”

Роману Лягину инкриминируют государственную измену.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина, бывшего руководителя так называемой “Центральной избирательной комиссии ДНР”. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Операцию по задержанию Лягина проводила Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины.

ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты, - написал в соцсети генпрокурор Луценко.

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К слову, в марте этого года появилась информация, что Роман Лягин вернулся на подконтрольную Украине территорию по программе “Вернись домой” от СБУ. Эта программа освобождает террористов от уголовной ответственности. В ведомстве эту информацию не подтвердили.

Напомним, Зеленский уволит Луценко из-за отсутствия юридического образования. В законе “О прокуратуре“ написано, что прокурор должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в области права и владеть государственным языком.