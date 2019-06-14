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На ЛГБТ-марше в Киеве ожидают до 10 тысяч участников

Комментариев: 15
Организаторы сейчас ведут переговоры с Нацполицией и КГГА по мерам безопасности и маршруту марша.
На Марше равенства ждут около 10 тысяч участников
На Марше равенства ждут около 10 тысяч участников
УНИАН

Читай также: Мосийчук подал иск в суд о запрете ЛГБТ-марша в Киеве

На Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тысяч участников. Об этом рассказала директор ОО “КиевПрайд“ Руслана Панухник, передает УНН.

“Марш равенства является крупнейшим ЛГБТ-событием в Украине и кульминационным событием ежегодного “Киевпрайда“, - подчеркнула она. 

Читай также: Мосийчук подал иск в суд о запрете ЛГБТ-марша в Киеве

“Сейчас мы ожидаем 10 тысяч участников и участниц на Марше. Тенденции и тренды добровольной регистрации и регистрации организованных групп показывают, что это вполне реальная цифра“, - отметила Панухник.

Она добавила, что сейчас ведутся переговоры с Нацполицией и КГГА по согласованию мер безопасности и маршруту Марша. Все детали обещают сообщить ближе к Маршу.

Читай также: В Киеве состоится марш равенства ЛГБТ

Напомним, с 16 по 23 июня в Киеве будет проходить неделя “Киевпрайда“, которая завершится Маршем равенства.

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Теги: ЛГБТ, марш, Киев, участники, полиция, геи
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Комментариев (15)
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Coюзник    14.06.2019, 15:41
Оценка:  0
Coюзник
А гомосексуализм это явление приходящие и уходящее ... пока это "зараза" не затронула интересов "теоретиков" этой болезни
Вшивая_Вышиванка    14.06.2019, 15:33
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Тарифы гуано, медицина гуано, дороги гуано, цены гуано, коррупция ппц, бюрократия ппц, пенсии и зарплаты как в Африке, а гейропЕйцев только шекаладный глаз волнует и как в него затвор передёрнуть и глину помесить, что тут скажешь, просто сборище долбоёбов?))))))
qwsdcvnm    14.06.2019, 15:19
Оценка:  0
qwsdcvnm
Моё предположение, что всё закончиться пиздюлинами.
nfhvyt    14.06.2019, 15:19
Оценка:  0
nfhvyt
Страна победившей гомосятины.
Вшивая_Вышиванка    14.06.2019, 15:33
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Это не страна, это территория, к сожалению.(
Coюзник    14.06.2019, 15:38
Оценка:  0
Coюзник
это для Раши территория ... та для 65 млн человек это страна ... как бы те этого не хотелось
YSL    14.06.2019, 15:17
Оценка:  0
YSL
С каждым годом на украине все больше и больше европи-даров.
Вшивая_Вышиванка    14.06.2019, 14:56
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Каждому своё ))))))))
toxt350    14.06.2019, 14:53
Оценка:  +4
toxt350
Бигмир, а почему вы, который год, не подаете новости об анонсах, а главное об проведении 10 тыс маршах на защиту семейных ценностей и прав детей!????
Специально вас отслеживаю!
Но вот если какой то "ярый любитель анальных отверстий" чуть простудит свою дырку то - новость в топе! Объясните как так?
Какий_и_Евкакий    14.06.2019, 14:59
Оценка:  +2
Какий_и_Евкакий
Это по-европейски, вот как! Ведь ради кредитов можно раздвинуть булки и до анального треска!
Какий_и_Евкакий    14.06.2019, 14:45
Оценка:  +1
Какий_и_Евкакий
Да, дикарям из Раши до этого ещё расти и расти!..

Встречаются два куевлянина.
-Был недавно на Московии.
-Ну и как там у них?
-Да дикари! До сих пор с бабами спят!
Коляка    14.06.2019, 14:38
Оценка:  +3
Коляка
выродки
VSHIVANKA    14.06.2019, 14:42
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ ....)))
alex-zol    14.06.2019, 14:37
Оценка:  +5
alex-zol
блевотина.
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