На ЛГБТ-марше в Киеве ожидают до 10 тысяч участников

Организаторы сейчас ведут переговоры с Нацполицией и КГГА по мерам безопасности и маршруту марша.

На Марше равенства ждут около 10 тысяч участников УНИАН

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На Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тысяч участников. Об этом рассказала директор ОО “КиевПрайд“ Руслана Панухник, передает УНН.

“Марш равенства является крупнейшим ЛГБТ-событием в Украине и кульминационным событием ежегодного “Киевпрайда“, - подчеркнула она.

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“Сейчас мы ожидаем 10 тысяч участников и участниц на Марше. Тенденции и тренды добровольной регистрации и регистрации организованных групп показывают, что это вполне реальная цифра“, - отметила Панухник.

Она добавила, что сейчас ведутся переговоры с Нацполицией и КГГА по согласованию мер безопасности и маршруту Марша. Все детали обещают сообщить ближе к Маршу.

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Напомним, с 16 по 23 июня в Киеве будет проходить неделя “Киевпрайда“, которая завершится Маршем равенства.