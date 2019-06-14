На ЛГБТ-марше в Киеве ожидают до 10 тысяч участников
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На Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тысяч участников. Об этом рассказала директор ОО “КиевПрайд“ Руслана Панухник, передает УНН.
“Марш равенства является крупнейшим ЛГБТ-событием в Украине и кульминационным событием ежегодного “Киевпрайда“, - подчеркнула она.
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“Сейчас мы ожидаем 10 тысяч участников и участниц на Марше. Тенденции и тренды добровольной регистрации и регистрации организованных групп показывают, что это вполне реальная цифра“, - отметила Панухник.
Она добавила, что сейчас ведутся переговоры с Нацполицией и КГГА по согласованию мер безопасности и маршруту Марша. Все детали обещают сообщить ближе к Маршу.
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Напомним, с 16 по 23 июня в Киеве будет проходить неделя “Киевпрайда“, которая завершится Маршем равенства.
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Но вот если какой то "ярый любитель анальных отверстий" чуть простудит свою дырку то - новость в топе! Объясните как так?
Встречаются два куевлянина.
-Был недавно на Московии.
-Ну и как там у них?
-Да дикари! До сих пор с бабами спят!