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"Вы что, дураки?!": Кошевой рассказал о политической карьере

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По словам Кошевого, Владимир Зеленский смог стать президентом и благодаря сериалу “Слуга народа“.
Кошевой рассказал о политической карьере
Кошевой рассказал о политической карьере
facebook.com/people/Евгений Кошевой

Актер студии “Квартал-95“ Евгений Кошевой рассказал, как реагирует на вопрос о своей политической карьере.

Об этом он сообщил изданию “Гордон“.

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По словам Кошевого, Владимир Зеленский смог стать президентом и благодаря сериалу “Слуга народа“. Однако, сериал и реальную жизнь нельзя сравнивать, ведь фильм закончился и не нужно “жить в телеке“.

Мне люди звонят, спрашивают: ты будешь начальником СБУ? Я говорю: вы что, дураки?!, - подчеркнул Кошевой.

Актер еще раз отметил, что не собирается идти в политику. Все, по его словам, ожидают, что будет, как в сериале “Слуга народа“, но этого нельзя делать.

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Ранее сообщалось, что шоумен Евгений Кошевой, который сейчас фактически занял главную должность в “Квартале”, рассказал об отношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского. Также он рассказал, что олигарх Коломойский никаким образом не оказывает влияние на него самого.

Недавно стало известно, что украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире своей авторской программы на телеканале НАШ не смогла сдержать свои эмоции и заматерилась в прямом эфире. Курьез случился во время интервью с близким другом и бизнес-партнером президента Зеленского Евгением Кошевым.

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Теги: Кошевой, Зеленский, Слуга народа, СБУ, реакция
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