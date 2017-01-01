Экс-боевик "ДНР" скрывался 5 лет и после сдался полиции

Бывший пособник террористов решил воспользоваться возможностью освободиться от уголовной ответственности.

Боевик сдался полиция в надежде на освобождение от ответственности УНИАН

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Экс-наемник террористов ОРДЛО после пяти лет укрывания решил признаться в противозаконной деятельности, передает пресс-служба полиции Донецкой области.

Взамен бывший боевик получил гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности. “В полицию с повинной обратился 35-летний житель Часов Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам“, - говорится в сообщении.

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“Новобранца направили на блокпост в Бахмутском районе. Его обязанностью был осмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчина несколько раз патрулировал город“, - отмечает ведомство.

Через полтора месяца после своего назначения мужчина понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни, говорят в полиции.

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“Местный житель дал показания о своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи“, - сообщают правоохранители.

Если будет установлено, что во время пребывания в рядах террористической организации “ДНР“ подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, его освободят от ответственности.

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Всего с начала года 13 бывших боевиков из Бахмута и Бахмутского района сдались полиции. По всем фактам проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что задержали бывшего руководителя “ЦИК ДНР“.