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В Харькове на мать с детьми упал железный забор

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Пострадавших госпитализировали.
Женщина шла с 12-летней дочерью и 8-месячным ребенком по улице Бакулина
Женщина шла с 12-летней дочерью и 8-месячным ребенком по улице Бакулина
zi.ua

В Харькове в четверг, 13 июня, женщина с дочерью попали в больницу из-за упавшего на них железного забора.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Известно, что информацию о происшествии полицейские получили в четверг, 13 июня в 6:04.

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"Женщина шла с 12-летней дочерью и 8-месячным ребенком по улице Бакулина, где рабочие выполняли ремонтные работы. Во время прогулки на нее обрушился забор", – говорится в сообщении.

Информацию об инциденте внесли в журнал единого учета. Правоохранители проводят работы по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось 10 апреля, в Черкасской области на рабочего упала бетонная плита.

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Теги: забор, дети, мать, Харьков
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