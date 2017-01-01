В Харькове на мать с детьми упал железный забор

Пострадавших госпитализировали.

Женщина шла с 12-летней дочерью и 8-месячным ребенком по улице Бакулина zi.ua

В Харькове в четверг, 13 июня, женщина с дочерью попали в больницу из-за упавшего на них железного забора.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Известно, что информацию о происшествии полицейские получили в четверг, 13 июня в 6:04.

Читай также: Ребенок выпал с 26 этажа и отделался переломом руки

"Женщина шла с 12-летней дочерью и 8-месячным ребенком по улице Бакулина, где рабочие выполняли ремонтные работы. Во время прогулки на нее обрушился забор", – говорится в сообщении.

Информацию об инциденте внесли в журнал единого учета. Правоохранители проводят работы по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось 10 апреля, в Черкасской области на рабочего упала бетонная плита.