Гриневич анонсировала повышение зарплат учителям

Гриневич подчеркнула, что минимальный оклад педагога будет на уровне 4 прожиточных минимумов.

Министр образования и науки Лилия Гриневич подготовила реформу оплаты труда, согласно которой учителям, воспитателям и преподавателям должны повысить зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Гриневич отметила, нужно “отходить от единственной тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями“.

Сутью реформы является то, что зарплаты не просто повысят, а и уберут эти дисбалансы в оплате.

“Ну, например, у нас очень низкая зарплата дошкольников, хотя их работа не проще, чем учительская.

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Гройсман, по словам Гриневич, готов поддержать сферу образования, но из-за досрочных выборов повышение зарплат сейчас под угрозой.

В 2020 году из бюджета выделят дополнительные 25 миллиардов гривен на проведение образовательных реформ. А до 2023 года планируется поэтапное повышение зарплат для учителей.

Гриневич подчеркнула, что минимальный оклад педагога будет на уровне 4 прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе.

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