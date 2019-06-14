Собрание Филарета не может считаться собором ПЦУ - Евстратий

ПЦУ не поддерживает идею созвать собор для сохранения Киевского патриархата.

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Собрание, которое планирует провести почетный патриарх Филарет, не может считаться поместным православным собором. Об этом рассказал архиепископ Евстратий Зоря, передает УНН.

“Никаких полномочий или оснований созвать любой собор почетный патриарх Филарет не имеет, если собрание будет собрано, то оно ни в коем случае не может считаться поместным собором“, - подчеркнул он.

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“Также оно не будет иметь никаких практических последствий, кроме того , что это будет очередной информационный повод“, - сказал Евстратий. Архиепископ ПЦУ напомнил, что собор - это не собрание прихожан одного храма или нескольких священников и их сторонников.

“Собор, согласно церковным правилам и уставу, - это собрание, представляющее епархии, где участвуют епархиальный архиерей, представители духовенства, мирян, монастырей, духовных учебных заведений“. - отметил Евстратий.

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Кроме того, он отметил, что в целом ПЦУ не поддерживает идею созвать собор для сохранения Киевского патриархата. Напомним, ранее митрополит Епифаний заявил о масштабных реформах в ПЦУ.