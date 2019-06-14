В Днепре фура едва не рухнула с моста

Кабина грузовика зависла над обрывом.

В городе Днепр грузовик DAF едва не упал с моста. Инцидент произошел 14 июня около 6:30 на Самарском мосту областного центра. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает “Информатор“.

Читай также: В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика

По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны улицы Маршала Малиновского. Вероятно, в какой-то момент он потерял управление и при повороте на Самарский мост съехал в кювет, где начинается речка. Кабина фуры зависла над обрывом, но, вероятно, груженый прицеп не дал автомобилю упасть и DAF не отправился дальше в воду.

Водитель грузовика от комментариев отказался. Из-за инцидента частично ограничено движение в сторону жилмассива Игрень.

Как сообщалось 28 мая, на Днепропетровщине в ДТП пострадали 16 детей.