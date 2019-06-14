В Минкульте объяснили, почему исключили Добронравова из черного списка

В ведомстве отметили, что сами не принимают таких решений, а действуют на основании поручений компетентных органов.

В Минкульте объяснили свое решение wikipedia.org

Руководитель Министра культуры Украины Юлия Даценко рассказала, почему российского актера Федора Добронравова исключили из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности стране.

Об этом она сообщила Укринформу.

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Даценко указала, что Минкультуры получило решение суда и поэтому они руководствовались только законом.

В Министерстве культуры говорят, что они выполняют нормы законодательства Украины. Включение в список лиц, создающих национальную безопасность, или исключение из этого списка возможно только на основании решения высших инстанций, в частности суда.

Таким образом, самостоятельно Министерство культуры ничего не принимает, а только получает письма от компетентных органов, например, от СБУ.

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Напомним,Министерство культуры Украины исключило актера сериала “Сваты” популярного российского актера Федора Добронравова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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