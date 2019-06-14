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КСУ продолжит рассматривать указ о роспуске ВР во вторник

Комментариев: 3
18 июня продолжится рассмотрение конституционности указа Владимира Зеленского в закрытом режиме .
КСУ продолжит рассмотрение дела о роспуске Рады 18 июня
КСУ продолжит рассмотрение дела о роспуске Рады 18 июня
УНИАН

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Во вторник 18 июня в 10:00 Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и перевыборах 21 июля. Об этом говорится в повестке дня КСУ.

“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины “О досрочном прекращении полномочий ВР“, - говорится в сообщении суда.

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Ведомство уточняет, что во вторник пройдет закрытая часть пленарного заседания, так как открытая уже завершилась.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий передал в КСУ подтверждение наличия коалиции в парламенте.

 

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Теги: КСУ, роспуск, Рада, Зеленский, указ
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Комментариев (3)
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Letohradek    14.06.2019, 15:58
Оценка:  -2
Letohradek
Любопытно, охрыпшая крыса подаст в отставку, если суд признает его распоряжение - нарушением конституции? И будут ли менять свои ники, pidorы, выбравшие квартального барана?
Ruspidor    14.06.2019, 17:01
Оценка:  -1
Ruspidor
1. Пока что единственным презом кто нарушил конституцию, согласно сегодняшнего решения КСУ, является потрох!
2. Пусть сначала признают его указ неконституционным, что невозможно фактически!
Ruspidor    14.06.2019, 17:02
Оценка:  -1
Ruspidor
3. Неконституционный указ не повлекший фактических последствий, даже если бы такой был, не идет ни в какое сравнение с коррупционным сговором потроха для введения РОТЕРДАМ+!
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