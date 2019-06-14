КСУ продолжит рассматривать указ о роспуске ВР во вторник

18 июня продолжится рассмотрение конституционности указа Владимира Зеленского в закрытом режиме .

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Во вторник 18 июня в 10:00 Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и перевыборах 21 июля. Об этом говорится в повестке дня КСУ.

“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины “О досрочном прекращении полномочий ВР“, - говорится в сообщении суда.

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Ведомство уточняет, что во вторник пройдет закрытая часть пленарного заседания, так как открытая уже завершилась.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий передал в КСУ подтверждение наличия коалиции в парламенте.