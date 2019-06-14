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Плевки и проклятия: в каких скандалах замешана чиновница из списка Порошенко

Комментариев: 9
В сети появились видео, на которых Баласинович ругается, не цензурно выражаясь и ведет себя по-хамски.
Скандальная чиновница
Скандальная чиновница
скриншот из видео

Наталья Баласинович, которая идет на досрочные выборы от партии Петра Порошенко “Европейская солидарность“, была замешана в нескольких скандалах.

Об этом сообщает УНИАН.

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В сети появились видео, на которых Баласинович ругается, не цензурно выражаясь и ведет себя по-хамски.

На одном из видео видно, как Баласинович курит в машине и материться на полицейскую. Кроме того, показаны и видеоролики, на которых чиновница плюет в неизвестную женщину, угрожает, проклинает и ведет себя неадекватно.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Более того, в марте 2018 года в эфире телеканала “1+1“ в сюжете ТСН показали, как кандидат в депутаты избила консьержку. 

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Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с партией “Слуга народа“ ради движения Украины в ЕС и НАТО. Экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины. Он напомнил, что у избранного президента есть “медовый месяц“ - период, “когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее“. 

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Теги: Порошенко, чиновница, скандал, сеть, видео, выборы
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Комментариев (9)
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FPN    14.06.2019, 17:02
Оценка:  +1
FPN
КАЖДЫЙ "ЛИДЕР" НАБИРАЕТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
М РАЗЬ НАБИРАЕТ МРАЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бигсэм    14.06.2019, 16:41
Оценка:  +4
Бигсэм
Почему-то я не удивлен присутствием этой персоны в списке партии Порошенко.
нафнаф    14.06.2019, 16:18
Оценка:  +5
нафнаф
Е6ать,кому Петя продаёт места в раде...
Кырмызы_вэ_бейаз    14.06.2019, 16:21
Оценка:  +4
Кырмызы_вэ_бейаз
Ну почему сразу же, продает? Это существо явно и секс-услуги оказывает!
нафнаф    14.06.2019, 16:24
Оценка:  +4
нафнаф
не ну то что она ездит на субботники по саунам это понятно, но одной писдой место в раду не возьмешь, может со скидкой купила хз.....
alex-zol    14.06.2019, 16:09
Оценка:  +3
alex-zol
Скажите спасибо Шарию, что показывает вам правду про этих мразишей!!!
Peyot    14.06.2019, 16:09
Оценка:  -6
Peyot
порошенко уже считай история давайте посмотрм на "слуг урода" а там ой-йойой кумовья, шестерки олигархов, сепаратисты и ставленники кремля... зашибись новые лица!
Ruspidor    14.06.2019, 16:19
Оценка:  +4
Ruspidor
А давайте не будем, а! И таки посмотрим на потроха и его свору - жити по новому!
Кырмызы_вэ_бейаз    14.06.2019, 16:20
Оценка:  +5
Кырмызы_вэ_бейаз
Как же тебе, шестерке Вальцмановской, хочется отвести внимание людей от дел его еврейской банды!!!
То, что Вальцман планирует прорываться любой ценой в кресло премьер-министра, тоже в прошлом?
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