Плевки и проклятия: в каких скандалах замешана чиновница из списка Порошенко
Наталья Баласинович, которая идет на досрочные выборы от партии Петра Порошенко “Европейская солидарность“, была замешана в нескольких скандалах.
Об этом сообщает УНИАН.
Читай также: Теперь только Roshen может использовать красную ленту на тортах
В сети появились видео, на которых Баласинович ругается, не цензурно выражаясь и ведет себя по-хамски.
На одном из видео видно, как Баласинович курит в машине и материться на полицейскую. Кроме того, показаны и видеоролики, на которых чиновница плюет в неизвестную женщину, угрожает, проклинает и ведет себя неадекватно.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
Более того, в марте 2018 года в эфире телеканала “1+1“ в сюжете ТСН показали, как кандидат в депутаты избила консьержку.
Читай также: Гройсман сознался, почему не пошел на выборы с Порошенко
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с партией “Слуга народа“ ради движения Украины в ЕС и НАТО. Экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины. Он напомнил, что у избранного президента есть “медовый месяц“ - период, “когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
М РАЗЬ НАБИРАЕТ МРАЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То, что Вальцман планирует прорываться любой ценой в кресло премьер-министра, тоже в прошлом?