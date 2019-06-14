Плевки и проклятия: в каких скандалах замешана чиновница из списка Порошенко

В сети появились видео, на которых Баласинович ругается, не цензурно выражаясь и ведет себя по-хамски.

Наталья Баласинович, которая идет на досрочные выборы от партии Петра Порошенко “Европейская солидарность“, была замешана в нескольких скандалах.

Об этом сообщает УНИАН.

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В сети появились видео, на которых Баласинович ругается, не цензурно выражаясь и ведет себя по-хамски.

На одном из видео видно, как Баласинович курит в машине и материться на полицейскую. Кроме того, показаны и видеоролики, на которых чиновница плюет в неизвестную женщину, угрожает, проклинает и ведет себя неадекватно.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Более того, в марте 2018 года в эфире телеканала “1+1“ в сюжете ТСН показали, как кандидат в депутаты избила консьержку.

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Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что его команде удастся объединиться с партией “Слуга народа“ ради движения Украины в ЕС и НАТО. Экс-президент заверил, что поможет Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными и выполнить задание по имплементации евроинтеграции Украины. Он напомнил, что у избранного президента есть “медовый месяц“ - период, “когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее“.

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