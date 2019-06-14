В Запорожье двое парней “выгуливали” девушку на поводке

Прохожие сняли на видео довольно странную картину.

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В Шевченковском районе Запорожья местный житель увидел как двое парней в прямом смысле выгуливают девушку. Инцидент был снят на видео.

Мужчина увидел, что двое парней заковав молодую девушку в поводок для животных, выгуливают ее на улице среди белого дня.

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Естественно, он подошел и поинтересовался у молодых людей все ли у них в порядке. На одном из видео слышно, что прохожий спрашивает, нужна ли полиция и не обижают ли девушку. Оказалось, девушку никто не обижает и вообще-то она сама согласилась на этот “эксперимент”. Между тем, молодые люди так и не объяснили цель своего поступка.

Напомним, в Киеве девочки жестоко избили школьницу. В Киеве ученицы школы №211 жестоко избили еще одну школьницу. Очевидцы не спешили разнимать дерущихся и снимали инцидент на видео, которое уже выложили в Facebook.