Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье двое парней “выгуливали” девушку на поводке

Комментариев: 3
Прохожие сняли на видео довольно странную картину.
Девушка согласилась на это добровольно
Девушка согласилась на это добровольно
скрин видео

Читай также:  В Прилуках на встрече с кандидатом в депутаты избили журналистов

В Шевченковском районе Запорожья местный житель увидел как двое парней в прямом смысле выгуливают девушку. Инцидент был снят на видео.

Мужчина увидел, что двое парней заковав молодую девушку в поводок для животных, выгуливают ее на улице среди белого дня.

Читай также: На Оболони в Киеве мужчина полгода насиловал женщин

Естественно, он подошел и поинтересовался у молодых людей все ли у них в порядке. На одном из видео слышно, что прохожий спрашивает, нужна ли полиция и не обижают ли девушку. Оказалось, девушку никто не обижает и вообще-то она сама согласилась на этот “эксперимент”. Между тем, молодые люди так и не объяснили цель своего поступка.

Напомним, в Киеве девочки жестоко избили школьницу. В Киеве ученицы школы №211 жестоко избили еще одну школьницу. Очевидцы не спешили разнимать дерущихся и снимали инцидент на видео, которое уже выложили в Facebook.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: поводок, жестокость, девушка, Запорожье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Бигсэм    14.06.2019, 16:42
Оценка:  +1
Бигсэм
Страна непуганых идиотов.
klin    14.06.2019, 16:16
Оценка:  +1
klin
Наверное снимают стрим для инсты, у молодежи сейчас свои приколы.)))
tulchanin    14.06.2019, 15:56
Оценка:  +2
tulchanin
Девушка вроде вполне довольна, ну и пусть бесятся... пока никому не мешают. =)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь