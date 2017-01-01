В Киеве мужчина подбросил соседям на балкон сумку с гранатами

Мужчина бросил сумку на балкон квартиры этажом ниже, в которой находились гранаты, патроны, дымовые шашки, запалы и магазины.

В Киеве на на балконе одной из квартир нашли боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Известно, что полицейские провели обыск в квартире главного бухгалтера, которую подозревают в махинациях, и увидели, как супруг женщины что-то бросает с балкона.

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Позже выяснилось, что мужчина бросил сумку на балкон квартиры этажом ниже, в которой находились гранаты, патроны, дымовые шашки, запалы и магазины.

В частности, полицейские изъяли две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, четыре запала, три дымовые шашки, четыре магазина к автоматическому оружию, два магазина к пистолету Макарова и более 190 патронов.

Начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст.263 УК Украины). Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что в селе Сеянцы Острожского района правоохранители обнаружили и изъяли один из крупнейших в Украине арсеналов боеприпасов.

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