Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Националисты в Кривом Роге разгромили и разрисовали штаб "Оппоплатформы"

Комментариев: 3
На стенах здания и внутри офиса оставили надписи "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир" и "сепары".
Штаб "оппозиционеров" разгромили националисты
Штаб "оппозиционеров" разгромили националисты
Первый Криворожсский канал

Читай также: Оуновцы жгут файеры у имения экс-президента Порошенко

В Кривом Роге напали на штаб “Оппозиционной платформы - За жизнь“. Об этом сообщает телеканал “112 Украина“.

Как рассказал председатель криворожской горорганизации партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Вадим Виншель, люди в масках с футболками “Нацкорпуса“ ворвались в офис и начали крушить мебель, символику партии.

Читай также: “Свинарчуків - за грати!“: ОУН зажег файеры под домом Гладковских

Нападающие также выкрикивали нецензурную лексику и закрасили все в штабе краской. “Не могу ни на кого наговорить, потому что люди без опознавательных ... В лицо я никого не смог идентифицировать, это была группа, там, двадцати, минимум двадцати молодых человек, у которых прикрыты лица“, - отметил он.

“Были в футболках “Нацкорпуса“. Больше сказать я не могу, кто это такие“, - уточнил Виншель. Сейчас в офисе уже все тихо, серьезно никто не пострадал. На месте работают правоохранители.
Неизвестные оставили на стенах здания и внутри офиса надписи “чемодан, вокзал, Россия“, “русский мир, агенты Кремля“, “сепары“.

Читай также: Возле Печерского суда в Киеве протест: центр в дыму, прогремели взрывы

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошел силовой конфликт между “Нацкорпусом“ и ветеранами АТО в ТЦ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Нацкорпус, Оппозиционная платформа, штаб, нападение, краска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Людмил_А    14.06.2019, 17:04
Оценка:  -2
Людмил_А
агенты Кемля - вот что бывает, когда уроки прогуливаешь......
тупое быдло
alex-zol    14.06.2019, 16:57
Оценка:  -2
alex-zol
вот ебаNаты, когда уже их повывозят нах, с нашей страны.
Woodbrother    14.06.2019, 17:02
Оценка:  +1
Woodbrother
Надеюсь что скоровсех этих рабиновичей обменяют на наших военнопленных .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь