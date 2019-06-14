Националисты в Кривом Роге разгромили и разрисовали штаб "Оппоплатформы"

На стенах здания и внутри офиса оставили надписи "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир" и "сепары".

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В Кривом Роге напали на штаб “Оппозиционной платформы - За жизнь“. Об этом сообщает телеканал “112 Украина“.

Как рассказал председатель криворожской горорганизации партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Вадим Виншель, люди в масках с футболками “Нацкорпуса“ ворвались в офис и начали крушить мебель, символику партии.

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Нападающие также выкрикивали нецензурную лексику и закрасили все в штабе краской. “Не могу ни на кого наговорить, потому что люди без опознавательных ... В лицо я никого не смог идентифицировать, это была группа, там, двадцати, минимум двадцати молодых человек, у которых прикрыты лица“, - отметил он.

“Были в футболках “Нацкорпуса“. Больше сказать я не могу, кто это такие“, - уточнил Виншель. Сейчас в офисе уже все тихо, серьезно никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Неизвестные оставили на стенах здания и внутри офиса надписи “чемодан, вокзал, Россия“, “русский мир, агенты Кремля“, “сепары“.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошел силовой конфликт между “Нацкорпусом“ и ветеранами АТО в ТЦ.