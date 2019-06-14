В Кривом Роге радикалы разгромили офис оппозиционной партии

Около 20 радикалов напали на офис криворожской ячейки ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Как сообщает пресс-служба партии, злоумышленники избили сотрудников и разрисовали стены оскорбительными надписями.

По словам пострадавших, нападавшие были в масках, с символикой «Национального корпуса» и «Азова». Действия погромщиков координировали несколько «старших».

В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки. Вся оргтехника в приемной разбита.

Как подчеркнул руководитель городской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Виншель, подобные действия оппозиционеры расценивают как способ давления и желание запугать политическую силу, рейтинг которой растет.

«Мы написали заявление в полицию по факту случившегося. Молодчики, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести наказание по всей строгости закона. Еще раз подчеркиваю: нас не запугают никакие погромщики и провокаторы. Мы уверены в своей победе на парламентских выборах», – сказал Вадим Виншель.

Согласно последним соцопросам, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ занимает второе место в предвыборных рейтингах политических партий, уступая только «Слуге народа».

Основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко почти 13% граждан видят на посту премьер-министра.