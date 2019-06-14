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В Кривом Роге радикалы разгромили офис оппозиционной партии

Комментариев: 4
В Кривом Роге радикалы разгромили офис оппозиционной партии

 Около 20 радикалов напали на офис криворожской ячейки ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Как сообщает пресс-служба партии, злоумышленники избили сотрудников и разрисовали стены оскорбительными надписями.
По словам пострадавших, нападавшие были в масках, с символикой «Национального корпуса» и «Азова». Действия погромщиков координировали несколько «старших».
В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки. Вся оргтехника в приемной разбита.
  Как подчеркнул руководитель городской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Виншель, подобные действия оппозиционеры расценивают как способ давления и желание запугать политическую силу, рейтинг которой растет.
  «Мы написали заявление в полицию по факту случившегося.  Молодчики, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности  и понести наказание по всей строгости закона. Еще раз подчеркиваю: нас не запугают никакие погромщики и провокаторы. Мы уверены в своей победе на парламентских выборах», – сказал Вадим Виншель.
Согласно последним соцопросам, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ занимает второе место в предвыборных рейтингах политических партий, уступая только «Слуге народа».
Основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко почти 13% граждан видят на посту премьер-министра.

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Комментариев (4)
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Людмил_А    14.06.2019, 17:06
Оценка:  -1
Людмил_А
сцыкливые херои в балаклавах, нападают толпой на людей, которые не ожЫдают нападения...зато в судах ссутся под себя как херои Торнадо
Бигсэм    14.06.2019, 17:03
Оценка:  0
Бигсэм
Как подобное может происходить, да ещё, в Кривом Роге?
Woodbrother    14.06.2019, 16:47
Оценка:  -1
Woodbrother
Рабиновича можно выгодно обменять на наших военнопленных, а за медведчука нам и Сенцова отдадут вместе с Кольченко.
Peyot    14.06.2019, 16:31
Оценка:  +1
Peyot
аваков передал привет ваде рябиновичу?)))
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