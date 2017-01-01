Украинцам не советуют гулять по центру Кишинева и участвовать в протестах
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В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированными на воскресенье 16 июня, украинцам советуют избегать центральніх улиц Кишинева. Об этом сообщает посольство Украины в Молдове.
“Рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях“, - говорится в сообщении.
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Также украинцам посоветовали всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.
“В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Республики Молдова рекомендуем безотлагательно обращаться в посольство Украины по телефону экстренной помощи: +373 22592987, +373 60170896, или в Консульство Украины в Бельцах: +37368020046“, - добавило ведомство.
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Напомним, ранее МИД Украины уточнил информацию о двух премьерах в Молдове.
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