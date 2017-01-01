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Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии Украины

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Новым главой Нацгвардии стал Николай Балан.
Николай Балан
Николай Балан
wikipedia.org

Сегодня, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

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Указом № 404/2019 Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Нацгвардией.

Согласно указу № 406/2019 Олега Кулика отстранили от должности заместителя командующего Национальной гвардией.

“Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины“, - говорится в указе № 407/2019.

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Позже президент назначил первым заместителем главы Нацгвардии Владимира Кондратюка.

Напомним, еще в мае Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности Нацгвардии Балана и вот теперь Зеленский сделал его полноправным главой НГУ.

Ранее в РФ заявили, что Украина “не подает сигналов” касательно нормандского формата. Российский дипломат напомнил, что российский президент ранее говорил о том, что Москва готова к нормандскому формату, но со стороны Украины нет никакой реакции и предложений касательно этих переговоров.

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Теги: Зеленский, президент, назначение, Нацгвардия
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