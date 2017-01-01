Зеленский назначил главу ГПСУ

Госпогранслужбу возглавил Сергей Дайнеко.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дайнеко. Соответственный указ от 13 июня 2019 года опубликован на сайте Администрации президента.

Назначить Дейнека Сергея Васильевича Председателем Государственной пограничной службы Украины, - написано в президентском указе.

Сергей Дайнеко в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд. В начале боевых действий на Востоке Украины Дайнеко руководил обороной пограничного отряда в момент, когда его брали штурмом боевики так называемой “Луганской народной республики”.

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В 2014 году Дайнеко был награжден президентом Порошенко орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Напомним, Зеленский назначил нового главу Нацгвардии. 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, освободив его от исполнения обязанностей командующего Нацгвардии и уволив его с должности заместителя командующего НГУ.