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У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского

Комментариев: 9
Действие формулы "Роттердам+" не распространяется на тарифы для населения, а формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей.
У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского
У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского
president.gov.ua

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-".

Об этом сообщает "Obozrevatel".

"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, действие формулы "Роттердам+" не распространяется на тарифы для населения, а формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей.

Крупнейшим промышленными потребителями электроэнергии в Украине является ферросплавный холдинг бизнесмена Игоря Коломойского, который объединяет Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%.

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Теги: энергия, энергетика, тарифы, Зеленский, Герус
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Комментариев (9)
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bertal    14.06.2019, 17:51
Оценка:  +3
bertal
Уроды, так для Коломойского или населения?
DrFreeman    14.06.2019, 17:36
Оценка:  0
DrFreeman
не понял, а где тут про снижение для Бени? речь о снижении для населения
Женьчек    14.06.2019, 18:32
Оценка:  +1
Женьчек
В последнем абзаце
DrFreeman    14.06.2019, 18:38
Оценка:  0
DrFreeman
один хер не понял каким боком тут снижение для Бени))))
Ruspidor    14.06.2019, 17:34
Оценка:  -3
Ruspidor
О, так вот как потрохоботы решили замылить глаза на нарушение потрохом конституции!
РОТЕРДАМ+ вообще не формирует никакие тарифы. Эта формула формирует себестоимость! И от этой себестоимости зависит сколько компенсации из БЮДЖЕТА получает генерирующая компания за продажу ЭЭ населению!
ShakhterDonetsk    14.06.2019, 17:28
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Это грандиозный прорыв ! Ура, конец эпохи бедности у правильного олигарха. Фанаты клоуна ЗЕ ликуют ! Во имя будущего наших детей и внуков !
alex_br    14.06.2019, 17:26
Оценка:  +5
alex_br
крепитесь избиратели Зе, и не забывайте налоги платить вовремя и в полном объеме. А то Зеленский как начнет долги отдавать за свое президентство, то не напасешься бюджетных денег. Вернее уже начал. Но не отвлекаемся, что там у пороха?
chytan    14.06.2019, 17:25
Оценка:  +2
chytan
Слуга Урода !!!
Орест_Пiхва    14.06.2019, 17:38
Оценка:  -4
Орест_Пiхва
ЗЕчетно. Даже известно какого урода
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