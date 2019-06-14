У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского

Действие формулы "Роттердам+" не распространяется на тарифы для населения, а формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-".

Об этом сообщает "Obozrevatel".

"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, действие формулы "Роттердам+" не распространяется на тарифы для населения, а формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей.

Крупнейшим промышленными потребителями электроэнергии в Украине является ферросплавный холдинг бизнесмена Игоря Коломойского, который объединяет Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%.