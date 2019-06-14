Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МИД Украины отреагировало на выдачу паспортов в ОРДЛО

Комментариев: 3
В ведомстве считают, что это спланированная провокация.
В МИД прокомментировали паспортизацию ОРДЛО
В МИД прокомментировали паспортизацию ОРДЛО
depositphotos.com

Читай также: Присяга и гимн: детали “церемонии” получения паспортов в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко считает, что это умышленная провокация, которую не признает весь мир. Об этом она написала в своем Twitter.

Кремлевский режим и его марионетки начинают в упрощенном порядке (предоставлять - ред.) гражданство России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России, - написала пресс-секретарь МИД Украины.

Читай также: Украина никогда не признает паспорта РФ для ОРДЛО - Гройсман

Напомним, из ОРДЛО вывезли первую группу граждан для получения паспортов РФ. Всего с территории "ДНР" в Россию прибыли 34 украинца, оккупанты собираются доставлять их через границу каждый день.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: паспорта РФ, паспортизация ОРДЛО, гражданство, МИД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    14.06.2019, 17:48
Оценка:  +1
bertal
Заведите список для всех поменявших паспорта, и пошлите их нах -отныне они должны быть автоматически исключены пожизненно быть гражданами Украины
farfalle    14.06.2019, 18:16
Оценка:  -2
farfalle
А тех, кто получил канадские или американские паспорта? С ними как быть?
bertal    14.06.2019, 18:24
Оценка:  0
bertal
туда же, либо гражданин Украины, либо нах. И все проблемы. Списки получивших другое гражданство для СБУ не проблема, проблема в том, что руководство страны имеет по несколько паспортов и им посрать на законы Украины
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь