МИД Украины отреагировало на выдачу паспортов в ОРДЛО

В ведомстве считают, что это спланированная провокация.

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко считает, что это умышленная провокация, которую не признает весь мир. Об этом она написала в своем Twitter.

Кремлевский режим и его марионетки начинают в упрощенном порядке (предоставлять - ред.) гражданство России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России, - написала пресс-секретарь МИД Украины.

The Kremlin regime and its puppets start to fast track Russian citizenship for Ukrainians in the occupied territories of #Donbas. A deliberately provocative act, which Ukraine and the entire civilized world will never recognize. Keep on working on further #SanctionsAgainstRussia — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 14 червня 2019 р.

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Напомним, из ОРДЛО вывезли первую группу граждан для получения паспортов РФ. Всего с территории "ДНР" в Россию прибыли 34 украинца, оккупанты собираются доставлять их через границу каждый день.