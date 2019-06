МИД Украины отреагировало на выдачу паспортов в ОРДЛО

Читай также: Присяга и гимн: детали “церемонии” получения паспортов в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко считает, что это умышленная провокация, которую не признает весь мир. Об этом она написала в своем Twitter.

The Kremlin regime and its puppets start to fast track Russian citizenship for Ukrainians in the occupied territories of #Donbas. A deliberately provocative act, which Ukraine and the entire civilized world will never recognize. Keep on working on further #SanctionsAgainstRussia