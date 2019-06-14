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Вилкул призвал "Оппозиционну платформу - За життя" согласовать кандидатуры мажоритарщиков

Комментариев: 5
Вилкул сделал заявление
Вилкул сделал заявление
facebook.com/OleksandrVilkul

Народный депутат фракции “Оппозиционный блок“ Александр Вилкул  призвал другие оппозиционные партии согласовать кандидатуры мажоритарщиков и не выставлять кандидатов друг против друга.

Как отметил Вилкул  сегодня две оппозиционные партии принимают участие в выборах в составе разных команд, причиной чему являются разные позиции по ряду идеологических вопросов.

“Мы не хотим отстаивать политику построения страны ни под команды НАТО, ни под команды из Москвы, мы – за самостоятельную сильную экономически Украину. В этом наше главное идеологическое расхождение. Мы не хотим быть партией одного региона. “Оппозиционный блок“ отстаивает интересы не только Юга и Востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития для Украины“, - заявил Александр Вилкул.

В то же время, по его словам, в парламенте должны быть лучше представлены профессиональные люди, которые имеют необходимые знания и опыт для законодательной работы.

“Поэтому, считаю, что оппозиционным силам целесообразно не воевать друг с другом, а согласовать кандидатов в народные депутаты, которые будут выдвигаться партиями по мажоритарным округам. Задача этих выборов – не действовать методами “чем хуже, тем лучше“, как это делали представители прошлой власти. А во главу угла ставить эффективность работы и пользу для страны“, - добавил народный депутат.

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Комментариев (5)
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qwsdcvnm    14.06.2019, 20:01
Оценка:  0
qwsdcvnm
Саша, когда ты определишься с постоянным хозяином. Уже прыщами рот должно раскинуть было от такой частой смены куев.
Olshankin    14.06.2019, 19:25
Оценка:  -1
Olshankin
Мужики, Украина - это не только Галиция. Пора просыпаться, шевелиться и действовать!
Духовный_скреп    14.06.2019, 19:19
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Бывшим рыга-аналам нужно согласовать место сбора и пиzдовать за поребрик.Надоела эта нечисть козломордая.
Letohradek    14.06.2019, 18:59
Оценка:  -1
Letohradek
Любопытно, какие pidorы будут голосовать за недобитков партии областей?
Lyonya-Space    14.06.2019, 18:53
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Мля, этот "народный избранник" на себя в зеркало хоть смотрит?
Морда явно не изуродована в мирской жизнью!
Но при этом, всё время рассказывает, как печётся о "пересічних громадянах"...
Я бы ему к его фейсу с удовольствием примерил бы подборную лопату!
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