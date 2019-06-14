"Если украли доступ к Facebook, то моргни": Садовой возмущен действиями Вакарчука

Во вторник-среду во Львове должна была пройти встреча Вакарчука и Садового, но сейчас стало известно, что она не состоится.

Лидер партии “Самопомич“ Андрей Садовой заявил, что согласует с партией Святослава Вакарчука “Голос“ общих кандидатов на округах. Партия “Голос“ вскоре опровергла эту информацию и это очень не понравилось Садовому.

Об этом мэр Львова написал на своей странице в Facebook.

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Садовой говорит, что ему после эфира программы “Право на власть“ лично позвонил Вакарчук и предложил встретиться, чтобы обсудить “темы непротивостояния по жароритарным округам“.

Во вторник-среду во Львове должна была пройти встреча Вакарчука и Садового.

Мэр отметил, что активисты уже начали работать на местах, не ждать договоренностей.

“А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook, то моргни“, - шутит политик.

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Ранее сообщалось, что украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал Евгения Мураева перестать быть хамом. Их перепалка произошла в прямом эфире “Право на владу“. В частности, украинская певица и телеведущая София Федина, которая баллотируется от “Европейской солидарности“, спросила, что партия Мураева будет делать с украинцами, которые придерживаются других, чем оппозиционеры, убеждений. Ответ Мураева не устроил Вакарчука.

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