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Под Одессой полицейский избил дубинкой пассажира авто

Комментариев: 2
Ведется служебная проверка.
На время проверки патрульный отстранен от исполнения служебных обязанностей
На время проверки патрульный отстранен от исполнения служебных обязанностей
npu.gov.ua

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В Одесской области полицейский избил пассажира автомобиля, остановленного из-за нарушения ПДД. 

Об этом сообщили Униан в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В ходе мониторинга сети Интернет полицией выявлена видеопубликация, на который зафиксирована, как сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции применяет специальное средство – дубинку.

Предварительно установлено, что во время несения службы сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции Белгород-Днестровского отдела полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

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Между одним из правоохранителей и пассажиром автомобиля возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции.

“Обстоятельства происшествия устанавливаются. После окончания проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР. Действиям каждого участника конфликта будет дана соответствующая правовая оценка“, - заявили в главке.

По факту начата служебная проверка, на время которой патрульный отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось 28 мая, во Львове наркокурьер попался из-за разбитого бампера авто.

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Комментариев (2)
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Шерханчик    14.06.2019, 19:47
Оценка:  0
Шерханчик
Что дала эта реформа? Преступность зашкаливает, стреляют даже в детей, избивают дубинками. Европа епт.((
KIBARG    14.06.2019, 19:07
Оценка:  -1
KIBARG
Псы Авакова не угомонятся
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