Под Одессой полицейский избил дубинкой пассажира авто
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В Одесской области полицейский избил пассажира автомобиля, остановленного из-за нарушения ПДД.
Об этом сообщили Униан в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
В ходе мониторинга сети Интернет полицией выявлена видеопубликация, на который зафиксирована, как сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции применяет специальное средство – дубинку.
Предварительно установлено, что во время несения службы сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции Белгород-Днестровского отдела полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
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Между одним из правоохранителей и пассажиром автомобиля возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции.
“Обстоятельства происшествия устанавливаются. После окончания проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР. Действиям каждого участника конфликта будет дана соответствующая правовая оценка“, - заявили в главке.
По факту начата служебная проверка, на время которой патрульный отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Как сообщалось 28 мая, во Львове наркокурьер попался из-за разбитого бампера авто.