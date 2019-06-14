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Уже 12 областей Украины хотят получить гражданство РФ по упрощенной процедуре

Комментариев: 14
РФ получает звонки с Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и других областей.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Жители 12 областей Украины изъявили желание получить российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

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Водолацкий говорит, что РФ получает звонки с Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и других областей.

Он отметил, что украинцам, которые желают получить российское гражданство по упрощенной процедуре приходится ехать в Россию и на месте подавать заявления.

Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты - это факт, - добавляет чиновник.

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Ранее стало известно, что первые 34 жителя так называемой “ДНР“ пересекли границу с Россией для получения гражданства. Автобус уже пересек границу. Ранее боевики ОРДЛО передали на территорию РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей “ДНР“.

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. 

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Теги: паспорт, РФ, Россия, Украина, гражданство
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Комментариев (14)
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СветБобра    14.06.2019, 20:21
Оценка:  +1
СветБобра
Дуже дивно, цей полудурок водолацькиц після початку россійськоі агрессів в 2014 р. говорив, що мріє особисто розстрілювати громадян Украіни. А тепер що змінилося? Мабуть санкціі таки зкрутил на россію в бараній рог. Це дуже файно
i-Veselchak    14.06.2019, 20:13
Оценка:  -1
i-Veselchak
Рыба ищет где глубже,а человек ищет брод!))
Духовный_скреп    14.06.2019, 20:11
Оценка:  -3
Духовный_скреп
Улыбнуло.Любят мокши пиzдеть.Украинским властям впору ставить автоматчиков на вышках и не пускать за поребрик толпы жаждущих полюбоваться на отсталые скрепы и сходить на очковый общественный сортир,коих в сырьевом придатке 30 миллионов.
Vesna_Krasna2    14.06.2019, 20:06
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
Прощай немытая или же все же здравствуй...
СветБобра    14.06.2019, 20:22
Оценка:  0
СветБобра
Вірити цьому вилупку - себе не поважати.
qwsdcvnm    14.06.2019, 19:57
Оценка:  0
qwsdcvnm
Если со сменой паспорта 100тыщ баксов давали. Патриоты побежали в три часа ночи очередь занимать.
Vesna_Krasna2    14.06.2019, 20:07
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
100 тыс. ты загнул, достаточно 1 тысячи.
Духовный_скреп    14.06.2019, 20:14
Оценка:  -1
Духовный_скреп
За тысячу можешь только отчмокать.И то ,вряд ли кто поведется на старое,залYпоглазое страхопиzдище.
Vesna_Krasna2    14.06.2019, 20:18
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
Как это звучит ущербно с твоей стороны, да и твое извращенное мнение мне мало интересно)
doctorek    14.06.2019, 19:44
Оценка:  +1
doctorek
Да получмте уже эти пачпорта....и ехайте в рашку жить!
colavova    14.06.2019, 19:41
Оценка:  -3
colavova
круто! в дальнейшем можна оформлять российские пенсии))))))))
Николай510    14.06.2019, 19:40
Оценка:  -2
Николай510
Фейк !!!
Николай510    14.06.2019, 19:39
Оценка:  +1
Николай510
К стати, марсиане тоже стоят в очереди за российским паспортом!
Вшивая_Вышиванка    14.06.2019, 19:36
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Где все долбоёбы Бигмира? На марше ЛГБТ?)))))
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