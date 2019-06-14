Уже 12 областей Украины хотят получить гражданство РФ по упрощенной процедуре

РФ получает звонки с Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и других областей.

Жители 12 областей Украины изъявили желание получить российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

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Водолацкий говорит, что РФ получает звонки с Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и других областей.

Он отметил, что украинцам, которые желают получить российское гражданство по упрощенной процедуре приходится ехать в Россию и на месте подавать заявления.

Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты - это факт, - добавляет чиновник.

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Ранее стало известно, что первые 34 жителя так называемой “ДНР“ пересекли границу с Россией для получения гражданства. Автобус уже пересек границу. Ранее боевики ОРДЛО передали на территорию РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей “ДНР“.

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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