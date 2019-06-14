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Жители 12 областей Украины хотят получить гражданство РФ по упрощенной процедуре

Комментариев: 27
РФ получает звонки с Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и других областей.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Жители 12 областей Украины изъявили желание получить российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

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Водолацкий говорит, что РФ получает звонки с Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и других областей.

Он отметил, что украинцам, которые желают получить российское гражданство по упрощенной процедуре приходится ехать в Россию и на месте подавать заявления.

Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты - это факт, - добавляет чиновник.

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Ранее стало известно, что первые 34 жителя так называемой “ДНР“ пересекли границу с Россией для получения гражданства. Автобус уже пересек границу. Ранее боевики ОРДЛО передали на территорию РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей “ДНР“.

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало выдачи паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. 

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Теги: паспорт, РФ, Россия, Украина, гражданство
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Комментариев (28)
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Духовный_скреп    14.06.2019, 21:50
Оценка:  0
Духовный_скреп
Люблю,когда мокши пуканы рвут,защищая свою отсталую бензоколонку.Это доставляет мне удовольствие,сравнимое со вкусом чарки холодной,качественной,украинской горилки и житнего хлеба с сальцом.))))Да,валенки? Повбивав би гадів...)))))
COZEL    14.06.2019, 21:10
Оценка:  0
COZEL
СВИНОРЫЛЫЕ, А ЧО ВЫ ТАК ВЕРЕЩИТЕ, ВРОДЕ ВАМ НИ ТУДА ПОПАЛИ, БЕЗ ВАЗЕЛИНА И ВАМ БОЛЬНО, НУ БУДУТ У ЛЮДЕЙ РОССИЙСКИЕ ПАШПОРТА, А ВАМ ЧТО ОТ ЭТОГО, ЖАБА ДАВИТ, ЧТО ВАМ НЕ ДОСТАНЕТСЯ, ТАК НЕ НАДО БЫЛО ДЕБИЛЬНЫЕ ОПУСЫ ПИСАТЬ, ПРОМЕТЕИ КЛАВЫ)))))))))))))))))))))))))))
Брюква_и_Клюква    14.06.2019, 20:58
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
"Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе". Поскольку Россия никогда не придет к этим товарищам, им придется самим идти в Россию.
NOREGA    14.06.2019, 20:38
Оценка:  0
NOREGA
Хорошо хохлики разрекламировали гражданство РФ и в ООН слушания и в ПАСЕ и в НАТО
cat1954    14.06.2019, 20:41
Оценка:  -2
cat1954
Не пей боярышник, а то уже одно предложение не можешь логически изложить. Хотя значение слова "логика" полезешь в интернет смотреть.
СветБобра    14.06.2019, 20:21
Оценка:  -4
СветБобра
Дуже дивно, цей полудурок водолацькиц після початку россійськоі агрессів в 2014 р. говорив, що мріє особисто розстрілювати громадян Украіни. А тепер що змінилося? Мабуть санкціі таки зкрутил на россію в бараній рог. Це дуже файно
i-Veselchak    14.06.2019, 20:13
Оценка:  +3
i-Veselchak
Рыба ищет где глубже,а человек ищет брод!))
Духовный_скреп    14.06.2019, 20:11
Оценка:  -9
Духовный_скреп
Улыбнуло.Любят мокши пиzдеть.Украинским властям впору ставить автоматчиков на вышках и не пускать за поребрик толпы жаждущих полюбоваться на отсталые скрепы и сходить на очковый общественный сортир,коих в сырьевом придатке 30 миллионов.
farfalle    14.06.2019, 20:31
Оценка:  +2
farfalle
Ты сам считал, потомок жопомоя? Россия - крупная промышленная держава, в ВВП которого доля сырья достаточно мала. А что построено за 25 лет незалежности в неотсталой стране? Есть, чем похвастаться перед Россией? Или только наследием совка можете пользоваться?
cat1954    14.06.2019, 20:45
Оценка:  -2
cat1954
Это написало недоразумение, рожденное в результате пьяного зачатия. Расскажи ка, какие отрасли промышленности, кроме добывающей, в твоей убогой стране развиты? Автомобилестроение, электронная промышленность, легкая промышленность, авиация ???
farfalle    14.06.2019, 21:17
Оценка:  0
farfalle
Авиастроение, атомная энергетика, автомобильная промышленность, транспортное, дорожное и с.-х. машиностроение, ракетно-космическое производство...
Селянин, иди улиток собирай
Vesna_Krasna2    14.06.2019, 20:06
Оценка:  +5
Vesna_Krasna2
Прощай немытая или же все же здравствуй...
СветБобра    14.06.2019, 20:22
Оценка:  -6
СветБобра
Вірити цьому вилупку - себе не поважати.
qwsdcvnm    14.06.2019, 19:57
Оценка:  +2
qwsdcvnm
Если со сменой паспорта 100тыщ баксов давали. Патриоты побежали в три часа ночи очередь занимать.
Vesna_Krasna2    14.06.2019, 20:07
Оценка:  +2
Vesna_Krasna2
100 тыс. ты загнул, достаточно 1 тысячи.
Духовный_скреп    14.06.2019, 20:14
Оценка:  -8
Духовный_скреп
За тысячу можешь только отчмокать.И то ,вряд ли кто поведется на старое,залYпоглазое страхопиzдище.
Vesna_Krasna2    14.06.2019, 20:18
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
Как это звучит ущербно с твоей стороны, да и твое извращенное мнение мне мало интересно)
farfalle    14.06.2019, 20:32
Оценка:  0
farfalle
Ваши пограничники из жвачку пропускают чего хочешь. А тут целая тысяча!
cat1954    14.06.2019, 20:47
Оценка:  -1
cat1954
А чем весна красна? Разработанным местом для сидения???
doctorek    14.06.2019, 19:44
Оценка:  -3
doctorek
Да получмте уже эти пачпорта....и ехайте в рашку жить!
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