В Донецкой области люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды

Жители одного из районов Константиновки перекрыли дорогу на Бахмут из-за отсутствия водоснабжения.

Жители поселка Сантуриновки под Константиновкой перекрыли дорогу на Бахмут в связи с отсутствием водоснабжения. Об этом сообщает местное издание Провинция.

Люди требуют подать воду, которая полностью отсутствует с 24 мая.

В водоканале протестующим пояснили, что на Белокузьминовском водоводе отсутствует энергоснабжение, а источник Белая Гора и второй Донецкий водовод остановили водоснабжение. В итоге, водоканальщики заверили, что Белокузьминовский водовод подключили только что и на Сантуриновку воду все же подадут, а уж на какие улицы она продавит — неизвестно.

Власти предложили людям организовать подвоз технической воды.

"Нам ее уже привозили из какого-то ставка, с лягушачьими шкурками, не надо, наладьте нам водопроводное снабжение", - требовали жители.

Позже протестующие устали стоять на жаре и начали потихоньку пропускать машины. Но обещают, что это не последняя акция протеста.

Ранее сообщалось, что городам и селам Донбасса продолжают отключать воду. В конце мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.

Также 23 мая, когда без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области, причиной отключения насосной станции Белокузьминовка и подстанции Клебан-Бык были названы долги КП Вода Донбасса за электроэнергию.

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