Полицейские готовят объявление мужчине о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Палатка была повреждена в результате поджога Нацполиция Украины

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который обосновано подозревается в поджоге волонтерской палатки в центре Харькова на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в пятницу, 14 июня.

"Им оказался местный житель, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст.194 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от трех до десяти лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: Установлен подозреваемый в поджоге волонтерской палатки в Харькове

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с площади Свободы палатку по сбору помощи украинским военным. 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров.

В свою очередь, горсовет подавал иск в суд, в котором требовал убрать палатку. 18 мая Харьковский окружной административный суд отказался удовлетворить этот иск, не согласившись с аргументом, что палатка угрожает национальной безопасности.

В ночь на 20 мая в центре Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров.

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