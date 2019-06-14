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Дело главы "ЦИК ДНР": новые подробности

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В СБУ сообщили, что реализовали оперативную комбинацию по выводу Лягина с аннексированного Крыма.
Роман Лягин объявляет результаты "референдума"
Роман Лягин объявляет результаты "референдума"
facebook.com/kursk.dn

Служба безопасности Украины озвучила подробности уголовного дела бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики" Романа Лягина. Об этом говорится в Facebook СБУ.

Правоохранители установили, что в течение 2014-2019 годов "экс-чиновник" "ДНР" "скрывался от украинского правосудия на временно неподконтрольных территориях Донецкой и АР Крым.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, в процессуальным руководством Главной военной прокуратуры ГПУ, злоумышленника задержали, сообщили о подозрении в совершении инкриминируемого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ реализовали оперативную комбинацию по выводу Лягина с временно аннексированной РФ территории Крыма.

Как сообщалось, ГПУ и СБУ задержали Лягина за организацию и проведение так называемого референдума "ДНР" в мае 2014 года, ему инкриминируется госизмена. Суд уже арестовал Ляпина.

Напомним, в марте нынешнего года нардеп от Самопомочи Наталья Веселова сообщила, что Роман Лягин сбежал на подконтрольную Украине территорию. Он прошел по программе СБУ "тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем.

Однако в СБУ опровергли эту информацию. При этом в спецслужбе напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в госизмене рассматривается в суде.

 

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Теги: СБУ, уголовное дело, уголовное производство, ДНР, референдум в Донецке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    14.06.2019, 20:08
Оценка:  +1
Letohradek
После смены власти в Украине, охрыпшая крыса освободит всех сепаров! Любопытна будет реакция зэбилов, на это
Мыкола    14.06.2019, 19:58
Оценка:  -2
Мыкола
В общем результате при сохранении прежней политики в отношении Донбасса и его людей, мы просто потеряем эти территории ! Неужели это не понятно? Или Путин начал раздавать там российские паспорта ради развлечения?
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