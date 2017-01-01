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Голубиный спорт: В Украине выпустили 80 тысяч голубей из Румынии

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Птиц привезли из Румынии в Украину на более 30 машинах. Теперь они на скорость должны вернуться домой.

Над селом Легедзиным Тальновского района Черкасской области выпустили 80 тысяч спортивных голубей из Румынии. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 14 июня.

"Выпуск спортивных голубей проходит ежегодно в рамках международного сотрудничества между румынской союзом профессиональных голубеводов и Федерацией голубиного спорта Украины. В этом году это первый заезд: 80 тысяч спортивных птиц был доставлен на 31-й специально оборудованной машине ", - рассказал президент Всеукраинской общественной организации "Федерация голубиного спорта Украины" Иван Боднараш.

Боднараш рассказал, что у каждой птицы есть кольцо с порядковым номером и чип. Победителей определяют по сигналам чипов, которые срабатывают, как только голубь попадает в свое гнездо.

Украина не только предоставляет свои территории для соревнований зарубежным голубеводам - в нашей стране также проводятся чемпионаты, которые являются очень зрелищными акциями, а также абсолютно безопасными для людей.

"Ведь все птицы проходят проверку, особенно серьезную, когда их завозят из-за рубежа. Поэтому не надо бояться каких-то негативных последствий ", - рассказал Иван Боднараш.

Напомним, что ранее на аукционе в Бельгии продали голубя за 1,25 миллиона евро.

 

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Теги: Украина, Румыния, голуби
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Источник: korrespondent.net

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