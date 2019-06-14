Зеленский заявил, что пленных украинских моряков скоро вернут

Зеленский также обсудил законопроект, который предусматривает возвращение морякам статуса участников боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, встретился с семьями пленных украинских моряков.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Зеленский уверяет, что держит ситуацию под контролем и, в частности, он напомнил о решении Международного трибунала ООН по этому делу.

Президент отметил, что в ближайшее время будут приниматься меры, которые дадут возможность вернуть моряков.

Во время встречи обсуждался вопрос поддержки семей моряков, в том числе и вопрос об обеспечении их жильем.

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Зеленский также обсудил законопроект, который предусматривает возвращение морякам статуса участников боевых действий.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации в Донбассе. Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

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