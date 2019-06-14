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Зеленский заявил, что пленных украинских моряков скоро вернут

Комментариев: 8
Зеленский также обсудил законопроект, который предусматривает возвращение морякам статуса участников боевых действий.
Зеленский встретился с семьями украинских моряков
Зеленский встретился с семьями украинских моряков
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, встретился с семьями пленных украинских моряков.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Зеленский уверяет, что держит ситуацию под контролем и, в частности, он напомнил о решении Международного трибунала ООН по этому делу.

Президент отметил, что в ближайшее время будут приниматься меры, которые дадут возможность вернуть моряков.

Во время встречи обсуждался вопрос поддержки семей моряков, в том числе и вопрос об обеспечении их жильем.

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Зеленский также обсудил законопроект, который предусматривает возвращение морякам статуса участников боевых действий. 

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации в Донбассе. Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

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Теги: Зеленский, президент, Пленные, моряки, встреча
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Комментариев (8)
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Letohradek    14.06.2019, 21:28
Оценка:  -3
Letohradek
После ареста наших моряков, команда Порошенка на уши поставила весь мир! Результатом этого - трибунал вынес вердикт - немедленно освободить военнопленных! Каким боком к этому охрыпшая крыса? Или это его заслуга? Пусть ублюдок понижает тарифы, для начала!
Ruspidor    14.06.2019, 21:35
Оценка:  +1
Ruspidor
Не отменяй галопередол, рано тебе еще....
Letohradek    14.06.2019, 21:45
Оценка:  -1
Letohradek
твой крысеныш тарифы не собирался понижать Ты теперь лошара )))
NOREGA    14.06.2019, 20:58
Оценка:  0
NOREGA
Пацан сказал, пацан сделал
Letohradek    14.06.2019, 21:01
Оценка:  -4
Letohradek
Пацак, он и есть пацак, тупой квартальный пацак! А то, что ребят возвратят, заслуга команды Петра Порошенка.
Krekk    14.06.2019, 21:11
Оценка:  +2
Krekk
У команды Порошенка - единственная заслуга только - это то, что собрал вас, будущих порохоботов, с помоек, вручил компы и кормил 5 лет, в обмен на ту ересь и мерзоту, что вы на всех инет-площадках несете. Иначе вы, никчемности и неудачники, не дожили бы до наших дней)
Letohradek    14.06.2019, 21:16
Оценка:  -4
Letohradek
Опять ни о чем ... Если ты не согласен с тем, о чем говорит Яценюк в статье, напиши - обсудим!
Ruspidor    14.06.2019, 21:35
Оценка:  +1
Ruspidor
Заслуга Пидра Потрошенко в этой истории толька та, что они туда попали, а возвращать приходится Зе!
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