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Яценюк заявил, что Украина потеряла Крым из-за скидок на газ

Комментариев: 14
Также политик рассказал, как чиновники и президенты выпрашивали скидки у РФ на коленях.
Яценюк заявил, что в результате скидок на газ Украина потеряла Крым
Яценюк заявил, что в результате скидок на газ Украина потеряла Крым
facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лидер партии “Народный Фронт“ Арсений Яценюк рассказал, что он думает о заявлениях Юрия Бойко и Виктора Медведчука о скидке на газ.

Об этом Яценюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Председатель “Народного фронта“ указал, что можно было обойтись и без скидки в 25% на газ, ведь когда-то “мы уже имели “скидку“ на газ от России по Харьковским соглашениям“. В результате такой скидки, говорит Яценюк, Украина и потеряла Крым.

...ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины, - сказал политик.

Яценюк предположил, что Бойко и Медведчук ездят за скидками в РФ, так как это добавляет им рейтинга.

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Более того, бывший премьер-министр Украины заявил, что до 2014 года украинские чиновники и президенты ездили в РФ “не по елку“, а в “Газпром“, чтобы на коленях там ползать и выпрашивать газовый контракт.

Однако теперь, как убеждает Яценюк, такого нет и Украина закупает газ только у европейцев по “прозрачной формуле“.

Ранее сообщалось, что Россия озвучила свои предложения по газовым контрактам.

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Теги: Яценюк, ГАЗ, Контакт, чиновники, Россия
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Комментариев (14)
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Ганс_мг42    14.06.2019, 21:35
Оценка:  +2
Ганс_мг42
ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины, - сказал политик...... Так рашка и продолжает использовать базы, только теперь война на востоке и Крым не наш! Куля продался и снова пытается грабануть страну
Letohradek    14.06.2019, 21:44
Оценка:  -2
Letohradek
То есть, уже однажды было ограбление страны, теперь будет второе? ))) Ну ты и кретин ))) А правильнее - зэбил )))
adios    14.06.2019, 21:27
Оценка:  -1
adios
Мы осознаем, что цена в $268 за тысячу кубометров газа была взяткой предыдущей украинской власти, но мы настаиваем на сохранении этой цены
сказал Арсений в 2014 году ))
ТТ69    14.06.2019, 21:26
Оценка:  +4
ТТ69
так в чем проблема? кулявйоб бери винтовку и иди возвращать Крым в зад....... нет, они только лапшу народу на уши вешать умеют
Ганс_мг42    14.06.2019, 21:36
Оценка:  +2
Ганс_мг42
11 объектов недвижимости в штатах не дают ему это сделать!
Letohradek    14.06.2019, 21:42
Оценка:  -2
Letohradek
О чем твои бредни? Наслушался Скабееву? США арестовывают имущество воров по всему миру, а тут такой бред всплывает ))) Кстати, почему не пишешь о миллиарде который "украл" Яценюк? )))
Krekk    14.06.2019, 21:17
Оценка:  +2
Krekk
чтобы такое больше не случилось , за все всем надо платить двойную цену!)
Letohradek    14.06.2019, 21:24
Оценка:  -5
Letohradek
чтобы такое больше не случилось, нужно дать пинком под зад квартальному барану, который готов становиться на колени перед кремлевским подонком!
Krekk    14.06.2019, 21:28
Оценка:  +3
Krekk
Слушай, а если Пеця с ЕС не наберет 5%, ты переметнешься к квартальщику, воспевать его величие, или будешь гордо помирать с голоду?)
Ruspidor    14.06.2019, 21:28
Оценка:  +1
Ruspidor
Пока что мы только знаем, что потрох разтоптал конституцию Украины и ограбил граждан при помощи коррупционной схемы Ротердам+!
Ruspidor    14.06.2019, 21:07
Оценка:  +2
Ruspidor
Привет, кулявлоб!
Letohradek    14.06.2019, 21:10
Оценка:  -6
Letohradek
pidor, Привет можешь передать в фейсбуке, а здесь обсуждают содержание статей.
Ruspidor    14.06.2019, 21:27
Оценка:  +1
Ruspidor
Мразь потроховская, растоптавшая конституцию Украины вместе с потрохом, где назначения Зе людей януковича, имена, фамилии, должности в студию!
Letohradek    14.06.2019, 21:39
Оценка:  -2
Letohradek
Мертвечук и Бойко ездят к кремлевскому подонку и торгуются о стоимости газа. Почему квартальный баран, не останавливает их? А все потому, что эти два ублюдка в одной обойме с крысенышем! Или это так трудно понять? Ну а для полной картины, полюбуйся списком в РАДУ от Зэ!
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