Яценюк заявил, что Украина потеряла Крым из-за скидок на газ

Также политик рассказал, как чиновники и президенты выпрашивали скидки у РФ на коленях.

Яценюк заявил, что в результате скидок на газ Украина потеряла Крым facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лидер партии “Народный Фронт“ Арсений Яценюк рассказал, что он думает о заявлениях Юрия Бойко и Виктора Медведчука о скидке на газ.

Об этом Яценюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Председатель “Народного фронта“ указал, что можно было обойтись и без скидки в 25% на газ, ведь когда-то “мы уже имели “скидку“ на газ от России по Харьковским соглашениям“. В результате такой скидки, говорит Яценюк, Украина и потеряла Крым.

...ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины, - сказал политик.

Яценюк предположил, что Бойко и Медведчук ездят за скидками в РФ, так как это добавляет им рейтинга.

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Более того, бывший премьер-министр Украины заявил, что до 2014 года украинские чиновники и президенты ездили в РФ “не по елку“, а в “Газпром“, чтобы на коленях там ползать и выпрашивать газовый контракт.

Однако теперь, как убеждает Яценюк, такого нет и Украина закупает газ только у европейцев по “прозрачной формуле“.

Ранее сообщалось, что Россия озвучила свои предложения по газовым контрактам.

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