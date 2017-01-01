В зоне ООС за день шесть обстрелов, ранен боец

Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 14 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел три обстрела позиций сил ООС – все в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три обстрела – в районе поселков Пивденное и Новгородское, а также города Попасная.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 13 июня на Донбассе произошло 29 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ. По данным разведки, ответным огнем был ранен один сепаратист, а также уничтожены грузовик и гаубица Д-30.

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