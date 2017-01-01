Чиновник из Закарпатья за смертельное ДТП получил семь лет тюрьмы
Бывший глава Перечинской РГА Виктор Олефир, сбивший двух женщин, получил семь лет тюрьмы.
Бывший глава Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктор Олефир признан виновным в совершении смертельной аварии, сообщает Mukachevo.net.
Как говорится в решении Перечинского районного суда, Олефир, за совершенное ДТП со смертью двух женщин, проведет за решеткой семь лет.
Срок наказания исчисляется с момента задержания.
Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный Олефир устроил ДТП, сбив двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла 15 июля в больнице.
Экс-глава Перечинской РГА, сбивший двух женщин, признал свою вину
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