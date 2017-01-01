В Днепропетровской области задержали торговца гранатами
В Новомосковском районе сотрудники полиции задокументировали факт сбыта боеприпасов и изъяли у мужчины четыре гранаты. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днерпопетровской области в пятницу, 14 июня.
"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 47-летний житель Новомосковского района, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сбыл 2 гранаты РГД-5 и гранату Ф-1", – говорится в сообщении.
В тот же день оперативнкии провели обыск по месту проживания злоумышленника и обнаружили гранату РГН и запал к ней. По словам мужчины, боеприпасы он нашел.
Правоохранители выясняют, с какой целью он хранил оружие, и устанавливают его происхождение.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет.
Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области задержали торговца гранатами
Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.
А в Полтавской области мужчина пытался обменять гранату РГН АІХ-1 на бутылку водки.
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