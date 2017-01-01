Правоохранители выясняют, с какой целью он хранил боеприпасы, и устанавливают их происхождение.

В Новомосковском районе сотрудники полиции задокументировали факт сбыта боеприпасов и изъяли у мужчины четыре гранаты. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днерпопетровской области в пятницу, 14 июня.

"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 47-летний житель Новомосковского района, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сбыл 2 гранаты РГД-5 и гранату Ф-1", – говорится в сообщении.

В тот же день оперативнкии провели обыск по месту проживания злоумышленника и обнаружили гранату РГН и запал к ней. По словам мужчины, боеприпасы он нашел.

Правоохранители выясняют, с какой целью он хранил оружие, и устанавливают его происхождение.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области задержали торговца гранатами

Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.

А в Полтавской области мужчина пытался обменять гранату РГН АІХ-1 на бутылку водки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet