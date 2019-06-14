У здания АП установили прокат велосипедов

Возле здания Администрации президента появились велосипеды Nextbike. Команда АП заявила, что готова пользоваться сервисом.

Возле здания Администрации президента установили велостанцию Nextbike. Об этом сообщила пресс-служба АП в Twitter.

"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации Президента была установлена велостанция европейской сети Nextbike. Этот проект функционирует уже в более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года. Команда Администрации к испытанию сервиса готова!" - отметили в АП.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал в Администрацию Президента на велосипеде. При этом Ляшко возмутился отсутствием парковки для его транспорта, сказав "не вижу парковки для велосипедов", и надеется, что велосипед не украдут пока он будет в здании АП.

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