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Гройсман поручил обеспечить Донбасс питьевой водой

Комментариев: 1
Премьер поручил восстановить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты КП Вода Донбасса.
Премьер-министр Владимир Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу, 14 июня.

Гройсман поручил восстановить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП Вода Донбасса.

"Согласно подписанному главой правительства поручению, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП Компания Вода Донбасса и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя". Одновременно надо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

На период отсутствия централизованного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и территориях.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды. Жители одного из районов Константиновки перекрыли дорогу на Бахмут из-за отсутствия водоснабжения.

Напомним, городам и селам Донбасса продолжают отключать воду. В конце мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.

 

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Теги: вода, Донецкая область, донбасс, водоснабжение, Владимир Гройсман, Гройсман, водоснабжение в Донецкой области
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Григорич    14.06.2019, 22:38
Оценка:  +1
Григорич
скоро и в Крым воду пустят...ЛДНР и Крым походу единственные кто способен полностью оплатить и свет и воду...
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