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Зеленский поручил оценить судебную реформу

Комментариев: 2
Президент решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы в Украине.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти. Об этом говорится в заявлении заместителя главы АП Руслана Рябошапки, передает пресс-служба президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе", - говорится в заявлении.

В АП считают, что "наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы".

Ранее в Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине. Изменения в целом соответствуют стандартам СЕ, в ходе реформы было учтено большое количество международных и европейских рекомендаций.

Напомним, в Украине закрыты два суда из-за нехватки судей.

 

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Теги: эксперты, судебная реформа, эксперт, судебная система, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВАТА_FUCK    14.06.2019, 23:09
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
В ломбард обратись к тЮле Владимировне, она "оценит"
Ruspidor    14.06.2019, 23:16
Оценка:  0
Ruspidor
Да мычуже и так оценили: гадя на свободе, рубан растворился, мистер плед утверждает, что глава гфс - спастбо, педя, за судебную "реформу"...
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