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Суд ООН завершил слушания по делу Украина-РФ

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Суд через несколько месяцев начнет рассматривать по существу поданные Украиной доказательства российских нарушений, сообщила Зеркаль.
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
facebook.com/UkraineMFA

В Постоянной палате третейского суда в Гааге 14 июня завершились слушания по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

Она сообщила, что уже через несколько месяцев арбитры примут решение и будут рассматривать по существу поданные Украиной доказательства российских нарушений.

"Россия видит себя победителем, которого судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом. Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности. Поэтому признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира ", - написала Зеркаль.

Напомним, свои аргументы в Гааге предоставила Россия. Зеркаль говорит, что Россия повторила претензии двухлетней давности.

Отметим, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
 
10-14 июня Постоянный третейский суд в Гааге прошли первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
 

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Теги: Россия, Украина, Гаагский трибунал, Украина-Россия, МИД Украины, суд, МИД, трибунал, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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