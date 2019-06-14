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Оппоблок включил в свой список Ефремова

Комментариев: 4
Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов находится на десятом месте в списке Оппозиционного блока.
Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов
Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов


Оппозиционный блок включил в свой избирательный список бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, содержащегося в настоящее время под стражей. Об этом заявил лидер политсилы Евгений Мураев эфире ТРК Украина в пятницу, 14 июня.

Десятое место в списке Оппоблока Ефремову уступил бывший народный депутат Владимир Пилипенко.

Напомним, ранее политические силы Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, Возрождение и Доверяй делам договорились об объединении для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. В апреле экс-регионалу в 16 раз продлили арест – до 22 июня.

Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.

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Теги: Александр Ефремов, выборы в Раду, Оппозиционный блок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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C!    15.06.2019, 00:48
Оценка:  0
C!
А когда бандюкевича, азирова и прочее дерьмо включат в списки? Ведь им тогда депутатская неприкосновенность?)
autsaider_gigimo    15.06.2019, 00:33
Оценка:  0
autsaider_gigimo
Ха-ха! Дешевый пиар ход.
Ruspidor    14.06.2019, 23:42
Оценка:  +1
Ruspidor
А наxyй? Неприкосновенность все-равно отменят....
ВАТА_FUCK    14.06.2019, 23:54
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А если нет?
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